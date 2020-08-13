ФК «Зенит-Ижевск» ушел на карантин до 20 августа

Комиссия будет решать вопрос о судьбе несостоявшихся матчей.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» ушел на карантин до 20 августа включительно. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Минспорта Удмуртской Республики.



Матч со второй командой «Крылья Советов» в Самаре 15 августа не состоится. В четверг, 13 августа, комиссия решит вопрос о переносе либо отмене игры.



Напомним, что ранее у футболистов ижевского «Зенита» выявили «сомнительные» результаты на коронавирус. Из-за этого «Зенит» отменил матч с ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Проведение или отмена этого турнира также остается под вопросом.

Также в пресс-службе добавили, что после повторного теста на Covid-19 у ФК «Зенит» были выявлены положительные результаты как у тренерского состава, так и у спортсменов.