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Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ижевске

16:00, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ижевске
16:00, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Экстрим
Фото: vk.com/mad_mars_2020
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Принять участие в нем могут все желающие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта MAD MARS. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Поучаствовать смогут все желающие, в том числе дети от 3 лет. Ижевчан ждут бесплатные батуты, велогонка — скоростное прохождение короткой трассы с препятствиями, соревнования по народному жиму, арт-зона, различные мастер-классы, конкурсы и показательный велотриал — зрелищное преодоление серии препятствий на велосипеде.

Мероприятие запланировано на 8 августа, в 10:00. Фестиваль состоится по адресу: Енот-парк, улица Орджоникидзе, 23б. «С улицы Ленина нужно повернуть к ипподрому, проехать мимо него, далее через лес по дороге до места», — объясняют организаторы.

16:00, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Экстрим

 

 

 


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