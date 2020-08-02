Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ижевске

Принять участие в нем могут все желающие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта MAD MARS. Об этом сообщают организаторы мероприятия.



Поучаствовать смогут все желающие, в том числе дети от 3 лет. Ижевчан ждут бесплатные батуты, велогонка — скоростное прохождение короткой трассы с препятствиями, соревнования по народному жиму, арт-зона, различные мастер-классы, конкурсы и показательный велотриал — зрелищное преодоление серии препятствий на велосипеде.

Мероприятие запланировано на 8 августа, в 10:00. Фестиваль состоится по адресу: Енот-парк, улица Орджоникидзе, 23б. «С улицы Ленина нужно повернуть к ипподрому, проехать мимо него, далее через лес по дороге до места», — объясняют организаторы.