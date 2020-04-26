Жители Ижевска провели коллективную зарядку на балконах

Зарядку для своих соседей провела фитнес-тренер Елена Бакулева.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане провели коллективную зарядку на балконах. Утреннюю гимнастику устроили жители дома №103 по улице Красногеройской, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Зарядку для своих соседей провела фитнес-тренер Елена Бакулева. Акцию поддержал почти весь дом.

Отметим, что этот дом и Красногеройская, 105, где в субботу жители вместе исполняли патриотические песни, один общий, дружный двор. Он принял музыкальную эстафету от жителей Берша, но жители решили расширить акцию. По их словам, и здоровье, и боевой дух одинаково важны, но главное, что все эти мероприятия еще больше сплачивают людей, помогают держаться вместе, что бы ни случилось.