Спартакиада трудовых коллективов стартовала в Ижевске

Первым этапом состязаний стали лыжные гонки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала Спартакиада трудовых коллективов. Как сообщает пресс-служба администрации города, открытие состоялось 2 февраля, сами соревнования продлятся до декабря этого года.

Спартакиада проводится по двум группам: организации и предприятия с численностью работников свыше 1000 человек и до 1000 человек включительно.

В зачет идут результаты по 16 видам спорта: лыжи, шашки, баскетбол, плавание, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол, пляжный волейбол, шахматы, велокросс, кроссфит, бадминтон, дартс, бильярд и боулинг. В этом году участниками Спартакиады станут более 25 команд трудовых коллективов столицы Удмуртской Республики.

Традиционно соревнования открыли масс-старты лыжных гонок. В командном зачете пьедестал сформировался следующим образом:

Группа 1, женщины:

1 - АО «Ижевский радиозавод»

2 - АО «Ижевский механический завод»

3 - АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Группа 1, мужчины:

1 - АО «ИЭМЗ «Купол»

2 - АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

3 - «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Группа 2, женщины

1 - ОАО «МИЛКОМ»

2 - ПАО «Ижнефтемаш»

3 - ПАО «Т Плюс»

Группа 2, мужчины

1 - ОАО «МИЛКОМ»

2 - МУП «ИжГЭТ»

3 - «Энергосбыт»