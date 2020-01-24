Волейболистки «Италмас-ИжГТУ» победили в двух матчах «Балтийскую волну»

Счёт по итогам встреч составил 3:0 и 3:1 в пользу ижевчанок.

Ижевск. Удмуртия. Женская волейбольная команда «Италмас-ИжГТУ» победила на домашнем паркете в двух матчах «Балтийскую волну» из Ленинградской области. Как передаёт пресс-служба команды, встречи прошли 22 и 23 января.

Матчи состоялись в рамках 9-го тура Чемпионата России Высшей лиги «Б». В среду, 22 января, ижевские волейболистки разгромили соперника всухую — 3:0 (25:16, 25:18, 25:10). В четверг, 23 января, гостям удалось «размочить» счёт, который в итоге составил 3:1 (25:21, 26:24, 22:25, 25:14).

В рамках 9-го тура ижевчанкам предстоит сыграть ещё два матча: 25-26 января с командой «Северянка-2» из Череповца.

Ближайшие игры 10-го тура пройдут 5-6 февраля, где ижевчанки встретятся с командой «Северянка-3» из Череповца, а также 8-9 февраля. В эти дни «Италмас-ИжГТУ» сыграет с «Обнинском».