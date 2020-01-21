В Сарапуле возобновилось строительство спортивной трассы «Светлая лыжня»

На возведение объекта активные горожане собрали 870 тысяч рублей.

Сарапул. Удмуртия. Строительство дополнительного участка лыжной трассы «Светлая лыжня» в Сарапуле продолжилось 20 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект «Светлая лыжня» появился в 2011 году. Сарапульские бизнесмены совместно с властями построили лыжную трассу, протяжённостью 1,3 километра. Обошлось им это в 1 млн рублей. Дополнительно было выделено 400 тысяч рублей на покупку спецтехники для поддержания трассы.

В декабре 2019 года предприниматели предложили продлить трассу и выступили с готовностью выделить большую часть суммы. Однако на этот раз горожан пригласили присоединиться к проекту и пожертвовать деньги на строительство.

«На сегодняшний день в акции приняло участие 82 человека, то есть это руководители предприятий, предприниматели и частные лица. Собрано 870 тысяч рублей», - рассказал один из инициаторов проекта «Светлая лыжня», предприниматель Михаил Колесов.

Наиболее инициативные участники акции вложили от 50 тысяч рублей.

Сейчас подрядчик возводит 45 столбов освещения вдоль лыжни. В феврале планируется закончить строительство дополнительных 1400 метров трассы, общая протяжённость которой составит 3 километра.

«Светлая лыжня» получила статус спортивного объекта. После окончания строительства она станет местом для проведения масштабных соревнований. Также трасса позволит готовить спортсменов более продуктивно.

«Это будет расширенная и безопасная просека со спуском. Ребята смогут кататься на подъеме и спуске с освещением», - подытожил тренер спортивной школы «Энергия» Владимир Шагалов.