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На соревнованиях по стрельбе из пистолета премьер-министр Удмуртии стал одним из первых среди руководителей ведомств

15:00, 20 декабря, 2019
Анна Торхова
На соревнованиях по стрельбе из пистолета премьер-министр Удмуртии стал одним из первых среди руководителей ведомств
15:00, 20 декабря, 2019
Анна Торхова
213
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Динамо\n#стрельба
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
213
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Участников поделили на две группы.

Ижевск. Удмуртия. Руководители силовых структур, органов безопасности и правопорядка 18 декабря посостязались в стрельбе из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба региональной организации «Динамо».

Участников разделили на две группы. По итогам соревнований оказалось, что председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов стал одним из первых среди руководителей ведомств.

Во второй группе участников точнее всех отстрелял первый заместитель председателя «Динамо» Алексей Киселев. Второе место досталось директору филиала РПА Минюста России Константину Дедюхину, третье – начальнику ЦССИ ФСО РФ в Удмуртии Юрию Шамшуре.

15:00, 20 декабря, 2019
Анна Торхова
213
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Динамо\n#стрельба

 

 

 


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