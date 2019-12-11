Волейболистки «Италмас-ИжГТУ» обыграли на выезде самарскую команду

Накануне наоборот, ижевчанки уступили.
Ижевск. Удмуртия. Женская волейбольная команда «Италмас-ИжГТУ» провела очередные две игры VI тура Чемпионата России высшей лиги Б. Как сообщила Удмуртская республиканская федерация волейбола, игры прошли 10 и 11 декабря на выезде в Самаре.
Соперницами ижевчанок стали спортсменки из местной команды «Искра-АМОНД».
Игра во вторник завершилась победой хозяев площадки. «Искра-АМОНД» обыграли «Италмас-ИжГТУ» со счётом 3:2 (25:22, 17:25, 25:11, 23:25, 15:7). В среду самарские волейболистки проиграли ижевчанкам всухую — 0:3 (21:25, 22:25, 22:25).