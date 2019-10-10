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Матч между «Зенитом» и «КАМАЗом» пройдет в Ижевске, а не в Набережных Челнах

12:45, 10 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Матч между «Зенитом» и «КАМАЗом» пройдет в Ижевске, а не в Набережных Челнах
12:45, 10 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
193
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#болельщики\n#Набережные Челны\n#РФС\n#Зенит Ижевск
Фото: vk.com/club122004548
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Российский футбольный союз дисквалифицировал стадион в Татарстане.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный матч между командой «Зенит-Ижевск» и клубом «КАМАЗ» пройдёт в столице Удмуртии вместо Набережных Челнов. Об этом сообщили «Вести «КАМАЗа».

Напомним, матч 14 тура первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» должен был пройти 13 октября в Татарстане. Но из-за дисквалификации стадиона в парке Гренада Набережных Челнов игра по договорённости клубов состоится на поле соперника — в Ижевске.

Отметим, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал ФК «КАМАЗ» за ненадлежащее проведение матча 1/16 Кубка России с московским «Спартаком». За установку решёток на трибуне болельщиков красно-белых челнинский клуб был оштрафован на 100 тыс. рублей, а также проведёт один матч в рамках Кубка России в следующем году на нейтральном поле.

Кроме того, выяснилось, что ряд предписаний комиссии РФС по сертификации стадионов «КАМАЗ» не устранил, а потому футбольная арена была дисквалифицирована на неопределённый срок до устранения этих нарушений.

12:45, 10 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
193
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#болельщики\n#Набережные Челны\n#РФС\n#Зенит Ижевск

 

 

 


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