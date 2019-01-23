Спортсменка набрала 75 баллов.

Минск. Белоруссия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова лидирует после короткой программы на Чемпионате Европы в Минске. Спортсменка набрала 75 баллов.

На промежуточном втором месте с результатом 72,88 балла оказалась еще одна россиянка - Софья Самодурова.

Фигуристка из Швейцарии Алексия Паганини заняла третье место, набрав 65,64 балла.

23 января в Минске стартовал Чемпионат Европы. Россию на соревнованиях представляют: Алина Загитова, Софья Самодурова, Станислава Константинова.