play
pause
  • $ 66.55 ↑
  • € 75.55 ↑

Алина Загитова лидирует после короткой программы на Чемпионате Европы

18:03, 23 января, 2019
Анна Торхова
18:03, 23 января, 2019
Анна Торхова
119
0
#Ижевск\n#Белоруссия\n#Минск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: Getty Image
119
0

Спортсменка набрала 75 баллов.

Минск. Белоруссия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова лидирует после короткой программы на Чемпионате Европы в Минске. Спортсменка набрала 75 баллов.

На промежуточном втором месте с результатом 72,88 балла оказалась еще одна россиянка - Софья Самодурова.  

Фигуристка из Швейцарии Алексия Паганини заняла третье место, набрав 65,64 балла.

23 января в Минске стартовал Чемпионат Европы. Россию на соревнованиях представляют: Алина Загитова, Софья Самодурова, Станислава Константинова.

18:03, 23 января, 2019
Анна Торхова
119
0
#Ижевск\n#Белоруссия\n#Минск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
5474

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

4247
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

3341
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

3274
09:55, 18 января, 2019

Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

2901
14:40, 19 января, 2019

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

14:45, 18 января, 2019
1585

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1537
13:17, 16 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1285
15:52, 16 января, 2019

Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

1071
18:30, 19 января, 2019

Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

1055
14:03, 18 января, 2019

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

18:10, 21 января, 2019
1252

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1133
16:30, 20 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

1078
18:23, 16 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1061
12:30, 20 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

1019
10:20, 16 января, 2019