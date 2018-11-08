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Ижевские «Родники» на домашнем паркете обыграли «Иркут»

09:00, 08 ноября, 2018
Георгий Поветкин
09:00, 08 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"
Фото: vk.com/bkrodniki
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Встреча закончилась со счетом 87:73 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купол-Родников» на домашнем паркете обыграли «Иркут». Встреча, проходившая в рамках первого дивизиона мужской Суперлиги, закончилась со счетом 87:73 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Уже в первой четверти «Родники» оторвались от соперника на 11 очков (24:13). Во втором игровом отрезке гости смогли приблизиться к ижевчанам лишь на два очка. В итоге команды ушли на большой перерыв при счете 43:34 в пользу «Купола».

После тайм-аута «Родники» продолжали удерживать добытое ранее преимущество и перед заключительной 10-минуткой лидировали - 65:53. В последней четверти подопечные Валерия Конотопова увеличили отрыв еще на два очка и одержали итоговую победу – 87:73.

На данный момент команда находится на 8 строчке в Суперлиге и делит позицию сразу с пятью коллективами.

09:00, 08 ноября, 2018
Георгий Поветкин
185
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"

 

 

 


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