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В основной состав сборной России по биатлону попала одна представительница Удмуртии

13:50, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
13:50, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
1910
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: СБР
1910
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Ульяна Кайшева будет готовиться к первым этапам кубка мира и кубка IBU в финском Контиолахти.

Ижевск. Удмуртия. В основной состав сборной России по биатлону попала одна представительница Удмуртии. Ульяна Кайшева вместе с партнерами будет готовиться к первым этапам кубка мира и кубка IBU в финском Контиолахти.

Помимо нее в женской основе подготовку к сезону ведут Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Маргарита Васильева (Красноярский край), Светлана Миронова (Свердловская область), Лариса Куклина (ЯНАО) и Анастасия Морозова (ХМАО-Югра).

В резерве числятся уроженка Удмуртии Валерия Васнецова, выступающая за Пермский край, Ирина Казакевич (Свердловская область), Евгения Павлова (Новосибирская область), Виктория Сливко (Тюменская область), Кристина Резцова (ХМАО-Югра), Тамара Воронина (Свердловская область) и Александра Алексешникова (Новосибирская область.

Среди мужчин, которые будут тренироваться в Финляндии, присутствует Александр Поварницын из Удмуртии, попавший в резервный состав. Его партнерами по команде являются Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Иван Томилов (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Евгений Идинов (Тюменская область), Василий Томшин (Санкт-Петербург) и Игорь Малиновский (Омская область).

В основу мужской команды вошли Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Пётр Пащенко (ХМАО-Югра), Семён Сучилов (ХМАО-Югра).

Согласно решению правления Союза биатлонистов России принять участие в контрольных стартах смогут и представители региональных команд, среди которых Кристина Ильченко (ЯНАО), Екатерина Зубова (Архангельская область), Лариса Надеева (Свердловская область), Ирина Старых (Тюменская область), Лейсан Бикташева (Новосибирская область), Екатерина Мошкова, Кристина Смирнова (обе – ХМАО-Югра), Ольга Дмитриева (Ульяновская область), Сергей Корастылев, Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов (все – Красноярский край), Алексей Корнев (ХМАО-Югра) и Максим Буртасов (Новосибирская область).

Контрольные старты пройдут 15 и 17 ноября, ими станут индивидуальная гонка и спринт.

13:50, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
1910
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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