Peace Run: участники международной факельной эстафеты «Бег Мира» побывали в Ижевске

Перед этапом в столице Удмуртии команда западной ветки пробежала по Тюменской и Челябинской областям и Пермскому краю.

Ижевск. Удмуртия. Участники международной факельной эстафеты «Бег Мира» пробежались по Ижевску. Перед этапом в столице Удмуртии команда западной ветки побывала в Тюменской и Челябинской областях, а также Пермском крае.

Команда из 13 человек приняла эстафету на границе с Пермским краем и за несколько дней с факелом Мира посетила села, деревни и поселки Дебесского, Игринского и Шарканского районов.

Организаторы отмечают, что одна из главных задач спортивного мероприятия – предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелания гармонии и единства всем людям планеты.

Основными участниками являются команды волонтеров - энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей.

«Мы волонтеры, набираем команду людей, у которых есть свободное время пробежать, например, по Удмуртии. Согласно этому строится команда. Сейчас у нас состав из 6 молодых людей и 6 девушек из различных городов: Челябинск, Череповец, Набережные Челны, Ижевск и Пермь. Сегодня к нам присоединились трое ребят из Иваново и Нижнего Новгорода. Эстафета продолжает свой путь, а команды меняются», - рассказал «Сусанину» капитан команды Константин Рыбин из Перми, который принимал участие на старте эстафеты в Тюмени, а затем вернулся в родной город, чтобы заняться организацией забега в области.

«Есть планы добежать до Уфы, потом вернуться и присоединиться к эстафете в Волгограде, чтобы добежать до Ставрополя, где у нас будет уже международный состав», - сказал Константин Рыбин.

В Ижевске команда атлетов помимо эстафеты провела встречу в детском лагере, на которую пришло около 200 воспитанников.

«Сегодня спорткомитет и администрация города вдохновились идеей, что организовали встречу в детском лагере, было около 200 человек, мы провели урок мира», - сказал Константин Рыбин.

Среди участников забега была и учитель из Удмуртии Светлана Перевозчикова, для которой такой забег стал не первым. Ранее она уже пронесла факел Мира по Сибири, Европе и Америке.

«Идея этого бега вдохновляет людей быть добрыми и открытыми. Я бежала месяц по Сибири, месяц по Европе: Чехия, Словакия, Польша, Белоруссия, и месяц по Америке», - рассказала «Сусанину» Светлана Перевозчикова.

После Ижевска атлеты отправятся в Сарапул и Камбарку, а затем передадут факел волонтерам из Башкирии. Далее огонь Мира побывает в Оренбурге, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и других городах, включая Москву.

Отметим, что маршрут эстафеты в этом году разделили на несколько веток: западную, восточную, европейскую, крымскую, смоленскую и азиатско-тихоокеанскую. В 2018 году «Бег Мира» пройдет по территории более 100 стран, включая Россию, страны Европы, страны Африки и Юго-Восточной Азии, Канаду, США, Южную Корею, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину, Мексику. Общая длина маршрутов эстафеты составит свыше 70 тыс. км., в том числе по России 15 тыс. км.

Наша справка:

«Бег Мира» — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600.000 км, в т.ч. по территории нашей страны около 220.000 км.