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      Чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и служебному двоеборью пройдет в Ижевске

      08:30, 12 февраля, 2018
      Анна Торхова
      08:30, 12 февраля, 2018
      Анна Торхова
      347
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#эстафета\n#гонки\n#стрельба
      Фото: mil.ru/cism2017
      347
      0

      В столицу съедутся около 400 спортсменов со всей страны.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью. Ожидается, что в столицу приедут около 400 спортсменов, сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

      С 12 по 17 февраля сотрудники пенитенциарного ведомства определят лучших среди женщин и мужчин в индивидуальных гонках, спринте, эстафете и стрельбе.

      Программа мероприятия:

      12 февраля

      10:15 – 10:35– Торжественное открытие соревнований.

      Первый день соревнований. Лыжные гонки. Спринт.

      11:00 – Женщины 1200 м., свободный стиль;

      11:20 – Мужчины 1200 м., свободный стиль;

      18:00 – Совещание судей и представителей команд, жеребьевка.

      13 февраля. Лыжные гонки. Второй день соревнований. Индивидуальная гонка. (параллельный зачет в зимнее служебное двоеборье)

      11:00 – женщины 5 км., свободный стиль;

      12:00 – мужчины 15 м., свободный стиль;

      17:00 – 18:00 – Совещание судей и представителей команд, жеребьевка.

      09:00-16:00 – Работа мандатной комиссии для участия в зимнем служебном двоеборье.

      17:00 – Совещание судей и представителей команд, жеребьевка на стрельбу.

      14 февраля. Третий день соревнований. Стрельба.

      09:00 – 12:00 – Официальная пристрелка.

      12:00 – 16:00 – стрельба в зачет зимнего служебного двоеборья.

      15 февраля. Четвертый день соревнований. Стрельба.

      09:00 – 12:00 – Официальная пристрелка.

      12:00 – 16:00 – стрельба в зачет зимнего служебного двоеборья.

      18:00 – Совещание судей и представителей команд, жеребьевка.

      16 февраля. Пятый день соревнований. Лыжные гонки. Гонка с общего старта.

      11:00 – женщины 5 км., классический стиль;

      13:00 – мужчины 10 км., классический стиль.

      17 февраля. Шестой день соревнований. Лыжные гонки.

      11:00 – Эстафета.

      1 этап – женщины 5 км., классический стиль;

      2 этап – мужчины 5 км., классический стиль;

      3, 4 этапы – мужчины 5 км., свободный стиль.

      15:00 – Торжественное закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров соревнований.

      08:30, 12 февраля, 2018
      Анна Торхова
      347
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#эстафета\n#гонки\n#стрельба

       

       

       

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