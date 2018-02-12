Чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и служебному двоеборью пройдет в Ижевске

В столицу съедутся около 400 спортсменов со всей страны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет чемпионат ФСИН России по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью. Ожидается, что в столицу приедут около 400 спортсменов, сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

С 12 по 17 февраля сотрудники пенитенциарного ведомства определят лучших среди женщин и мужчин в индивидуальных гонках, спринте, эстафете и стрельбе.

Программа мероприятия:

12 февраля

10:15 – 10:35– Торжественное открытие соревнований.

Первый день соревнований. Лыжные гонки. Спринт.

11:00 – Женщины 1200 м., свободный стиль;

11:20 – Мужчины 1200 м., свободный стиль;

18:00 – Совещание судей и представителей команд, жеребьевка.

13 февраля. Лыжные гонки. Второй день соревнований. Индивидуальная гонка. (параллельный зачет в зимнее служебное двоеборье)

11:00 – женщины 5 км., свободный стиль;

12:00 – мужчины 15 м., свободный стиль;

17:00 – 18:00 – Совещание судей и представителей команд, жеребьевка.

09:00-16:00 – Работа мандатной комиссии для участия в зимнем служебном двоеборье.

17:00 – Совещание судей и представителей команд, жеребьевка на стрельбу.

14 февраля. Третий день соревнований. Стрельба.

09:00 – 12:00 – Официальная пристрелка.

12:00 – 16:00 – стрельба в зачет зимнего служебного двоеборья.

15 февраля. Четвертый день соревнований. Стрельба.

09:00 – 12:00 – Официальная пристрелка.

12:00 – 16:00 – стрельба в зачет зимнего служебного двоеборья.

18:00 – Совещание судей и представителей команд, жеребьевка.

16 февраля. Пятый день соревнований. Лыжные гонки. Гонка с общего старта.

11:00 – женщины 5 км., классический стиль;

13:00 – мужчины 10 км., классический стиль.

17 февраля. Шестой день соревнований. Лыжные гонки.

11:00 – Эстафета.

1 этап – женщины 5 км., классический стиль;

2 этап – мужчины 5 км., классический стиль;

3, 4 этапы – мужчины 5 км., свободный стиль.

15:00 – Торжественное закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров соревнований.