Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 7 место в эстафете на этапе Кубка мира

«На последнем круге выложилась по полной», - сообщила спортсменка.

Рупольдинг. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России заняла 7 место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«К выступлению Ульяны на первом этапе сегодня, безусловно, никаких претензий. Она наконец-то справилась со стрельбой и замечательно шла по трассе, держала скорость и передала эстафету в группе лидеров», - отметил старший тренер женской сборной Сергей Коновалов.

Спортсменка передала эстафету восьмой, с отставанием 12.8 секунд. Как рассказала девушка после гонки, на завершающем круге ей пришлось выложиться по полной, нельзя было расслабиться ни на секунду.

Напомним, в состав женской команды также вошли Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт.

Победу в гонке одержала немецкая команда.