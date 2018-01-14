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      Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 7 место в эстафете на этапе Кубка мира

      12:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      12:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      456
      0
      #биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#эстафета\n#кубок мира
      Фото: vk.com/kaisheva_uliana
      456
      0

      «На последнем круге выложилась по полной», - сообщила спортсменка.

      Рупольдинг. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России заняла 7 место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

      «К выступлению Ульяны на первом этапе сегодня, безусловно, никаких претензий. Она наконец-то справилась со стрельбой и замечательно шла по трассе, держала скорость и передала эстафету в группе лидеров», - отметил старший тренер женской сборной Сергей Коновалов.

      Спортсменка передала эстафету восьмой, с отставанием 12.8 секунд. Как рассказала девушка после гонки, на завершающем круге ей пришлось выложиться по полной, нельзя было расслабиться ни на секунду.  

      Напомним, в состав женской команды также вошли Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт.

      Победу в гонке одержала немецкая команда.

      12:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      456
      0
      #биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#эстафета\n#кубок мира

       

       

       

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