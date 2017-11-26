Скончался вице-чемпион ОИ-1988 из Ижевска Владимир Шкурихин

Волейболист скоропостижно скончался на 60-м году жизни.

Ижевск. Удмуртия. Скончался серебряный призер Олимпиады-1988, уроженец Ижевска Владимир Шкурихин. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, волейболист умер в субботу, 25 ноября, на 60-м году жизни.

Шкурихин был нападающим команд ЦСКА, СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Московская область), «Рексон» (Сочи) и сборной СССР, серебряным призером Олимпийских игр 1988, чемпионом мира 1982 года, неоднократным обладателем и призером Кубка мира, четырехкратным чемпионом Европы, многократным призером чемпионатов СССР, заслуженным мастером спорта.

Кроме того, уроженец Ижевска играл за испанские клубы, а после окончания карьеры работал тренером в российских командах, а также клубах Саудовской Аравии и Германии.