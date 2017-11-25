Матч звезд Молодежной хоккейной лиги пройдет в Глазове в январе

В спортивном празднике примут участие сборные Западной и Восточной конференций.

Глазов. Удмуртия. Город на Чепце станет местом проведения Кубка поколений Молодежной хоккейной лиги. Как сообщил ХК «Прогресс» в социальных сетях, спортивный праздник состоится 20 января 2018 года.

По словам представителей клуба, о проведении Кубка поколений заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По его словам, провести спортивный праздник в северной столице Удмуртии повторно решили благодаря успешному проведению Кубка в прошлом году. Помимо этого прославленный спортсмен подчеркнул, что не последнюю роль сыграли положительные отклики участников праздника, болельщиков и представителей СМИ, а также большая любовь глазовчан к хоккею.

Отмечается, что Кубок поколений-2018 пройдет в формате Матча звезд, в котором бороться за победу будут сборные Западной и Восточной конференций первенства НМХЛ. В составе команд на лед выйдут лучшие игроки чемпионата.