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      Матч звезд Молодежной хоккейной лиги пройдет в Глазове в январе

      12:20, 25 ноября, 2017
      12:20, 25 ноября, 2017
      195
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      #спорт\n#Глазов\n#хоккей\n#соревнования\n#матч
      Фото: vk.com/hc.progress
      195
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      В спортивном празднике примут участие сборные Западной и Восточной конференций.

      Глазов. Удмуртия.  Город на Чепце станет местом проведения Кубка поколений Молодежной хоккейной лиги. Как сообщил ХК «Прогресс» в социальных сетях, спортивный праздник состоится 20 января 2018 года. 

      По словам представителей клуба, о проведении Кубка поколений заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По его словам, провести спортивный праздник в северной столице Удмуртии повторно решили благодаря  успешному проведению Кубка в прошлом году. Помимо этого прославленный спортсмен подчеркнул, что не последнюю роль сыграли положительные отклики участников праздника, болельщиков и представителей СМИ, а также большая любовь глазовчан к хоккею. 

      Отмечается, что Кубок поколений-2018 пройдет в формате Матча звезд, в котором бороться за победу будут сборные Западной и Восточной конференций первенства НМХЛ. В составе команд на лед выйдут лучшие игроки чемпионата. 

      12:20, 25 ноября, 2017
      195
      0
      #спорт\n#Глазов\n#хоккей\n#соревнования\n#матч

       

       

       

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