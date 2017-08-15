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      Полицейский из Удмуртии завоевал «золото» на всемирных играх в Лос-Анджелесе

      09:20, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:20, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      223
      0
      #спорт\n#достижения\n#Ижевск\n#США\n#Удмуртия
      Фото: vk.com (Евгений Кочуров)
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      0

      Капитан полиции Евгений Кочуров стал лучшим в боксе.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский полицейский Евгений Кочуров завоевал «золото» на всемирных играх полицейских и пожарных 2017 года. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, состязания прошли в Лос-Анджелесе.

      Капитан полиции Евгений Кочуров стал лучшим в боксе. Высшей награды в этом виде спорта также удостоились представитель питерской Госавтоинспекции майор полиции Амир Шамхалов и москвичи - капитан полиции Юлия Беляева, лейтенант полиции Ринат Булыкин, лейтенант полиции Игорь Никулин.

      Стражи порядка в рамках игр соревновались также в стрельбе из лука, тхэквондо, футболе и хоккее.

      09:20, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      223
      0
      #спорт\n#достижения\n#Ижевск\n#США\n#Удмуртия

       

       

       

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