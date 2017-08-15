Полицейский из Удмуртии завоевал «золото» на всемирных играх в Лос-Анджелесе

Капитан полиции Евгений Кочуров стал лучшим в боксе.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский полицейский Евгений Кочуров завоевал «золото» на всемирных играх полицейских и пожарных 2017 года. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, состязания прошли в Лос-Анджелесе.

Капитан полиции Евгений Кочуров стал лучшим в боксе. Высшей награды в этом виде спорта также удостоились представитель питерской Госавтоинспекции майор полиции Амир Шамхалов и москвичи - капитан полиции Юлия Беляева, лейтенант полиции Ринат Булыкин, лейтенант полиции Игорь Никулин.

Стражи порядка в рамках игр соревновались также в стрельбе из лука, тхэквондо, футболе и хоккее.