Шаркан. Удмуртия. Нефтепродукты в системе водоснабжения были обнаружены в микрорайоне «Юбилейный» села Шаркан. Об этом сообщил в соцсетях глава Шарканского района Удмуртии Андрей Николаев.

«Провёл внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, неизвестными лицами произведён сброс нефтепродуктов в частный колодец, откуда они попали в общую систему водоснабжения», — сообщил глава района.

Он проинформировал, что МУП «Коммунсервис» оперативно проверил все три скважины, питающие микрорайон. На данный момент скважины дают чистую воду без запаха. Также обследована вся водопроводная сеть — установлен источник загрязнения (частный колодец). Организация уже провела обеззараживание и промывку этого колодца; проводится слив загрязнённой воды из системы. Подано заявление в полицию о выявленном нарушении.

«19 июня МУП «Коммунсервис» будет проводить очистку системы. Это временная мера, необходимая для полной очистки. Воду можно будет использовать только для технических нужд», — отметил Андрей Николаев.

Для жителей организован подвоз питьевой воды для приготовления пищи и питья. Заявки принимаются через ЕДДС по телефону 3-21-51. Также у скважины по улице Советской будет организован забор воды в круглосуточном режиме

На данный момент загрязнение зафиксировано на улицах Степанова, Юбилейная, Колхозная, Механизаторов, Труда, Советская (участок от магазина «Лотос» до светофора), проулок Советский.

«Ситуацию держу на контроле. Все необходимые меры принимаются. Приносим извинения за временные неудобства», — обратился глава Шарканского района.