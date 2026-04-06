Дорогу Ижевск-Воткинск расширят до четырёх полос на трёх участках

10:43, 06 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция дорог
Источник фото: Геннадий Таранов
На реконструкцию трассы республика получит казначейский кредит

Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта Удмуртии Геннадий Таранов рассказал подробности будущей реконструкции трассы Ижевск-Воткинск.

Заявка Удмуртии на получение казначейского кредита ранее была одобрена Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию, а проект поддержал Президент России Владимир Путин.

В порядок приведут более 14 км дороги. Проезжую часть расширят с двух до четырёх полос на трёх участках трассы — на выезде из Ижевска, между деревнями Болгуры и Кукуи и при въезде в Воткинск.

«Не секрет, что пропускная способность дороги уже не отвечает современным требованиям. Интенсивность движения на дороге в три раза превышает нормативное значение. В этом году будем проводить все подготовительные работы. В следующем — зайдём на первые два участка. В 2028 году сделаем третий», — написал Геннадий Таранов.

