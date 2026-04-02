Кизнер. Удмуртия. Село Балдейка в Кизнерском районе Удмуртии вошло в топ рейтинга забавных названий от Росреестра. Об этом сообщается в канале ведомства в «Максе».

«1 апреля подготовили для вас топ-10 забавных названий населённых пунктов и географических объектов нашей страны. За позитивными эмоциями рекомендуем отправиться именно туда», — говорится в сообщении.

1. Село Хохотуй — расположено в Петровск-Забайкальском районе

Забайкальского края;

2. Село Балдейка — в Кизнерском районе Удмуртии;

3. Гора Веселая — в Селемджинском районе Амурской области;

4. Река Юмор — в Селемджинском районе Амурской области;

5. Озеро Медведь Упал — в Тигильском районе Камчатского края;

6. Остров Кривая Кошка — в Архангельской области;

7. Хутор Весёлая Жизнь — в Павловском районе Краснодарского края;

8. Деревня Новый Опель — в Гдовском районе Псковской области;

9. Деревня Большие Пупсы — в Тверской области;

10. Деревня Безумово — в Тверской области.

Как отмечают эксперты Росреестра, в большинстве случаев в названии отражается описание местности, где находится объект, и его характеристики. Кроме того, необычные названия могут быть связаны с природной средой как в настоящее время, так и в глубокой древности, а также родным языком коренного населения.

Напомним, это не первая победа Балдейки. В 2020 году её название уже признавали одним из самых смешных в стране.