Кизнер. Удмуртия. Утилизация отходов убоя животных для населения Удмуртии является большим вопросом. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава Кизнерского района республики Александр Плотников. Вместе с ним в эфире выступил руководитель Алнашской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Андрей Злобин.

«Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства имеют на своих территориях биотермические ямы. Для населения на территории Удмуртии практически все такие ямы уже закрыты, не используются. По Кизнерскому району подобную услугу на платной основе предоставляет местное Зверохозяйство», — рассказал Андрей Злобин.

Глава района подтвердил, что администрация провела переговоры с районным Потребобществом, и они готовы оказывать услугу утилизации павших животных из личных подсобных хозяйств. Так что жители могут обращаться или в Потребобщество, или в Зверохозяйство.

Александр Плотников напомнил, что к ответственности будут привлекаться граждане, которые не соблюдают порядок утилизации отходов убоя скота и птицы.