Рейд прошёл на улице Пойма
Ижевск. Удмуртия. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону провели рейд на улице Пойма. Проверено порядка 40 человек, получивших гражданство РФ. Двое из них не встали на воинский учёт, сообщили в ведомстве.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.
«Решается вопрос о привлечении их к ответственности», — пояснил следователь ВСО по Ижевскому гарнизону лейтенант юстиции Ринат Маратович Абдраисов.
