Ижевск. Удмуртия. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону провели рейд на улице Пойма. Проверено порядка 40 человек, получивших гражданство РФ. Двое из них не встали на воинский учёт, сообщили в ведомстве.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

«Решается вопрос о привлечении их к ответственности», — пояснил следователь ВСО по Ижевскому гарнизону лейтенант юстиции Ринат Маратович Абдраисов.







