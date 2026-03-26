Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид

В Ижевске военные следователи выявили двоих уклонистов от постановки на воинский учёт

13:04, 26 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#воинский учёт
Источник фото: Военный следственный отдел
Рейд прошёл на улице Пойма

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону провели рейд на улице Пойма. Проверено порядка 40 человек, получивших гражданство РФ. Двое из них не встали на воинский учёт, сообщили в ведомстве.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

«Решается вопрос о привлечении их к ответственности», — пояснил следователь ВСО по Ижевскому гарнизону лейтенант юстиции Ринат Маратович Абдраисов.


 
 
 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

