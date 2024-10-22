Православные возобновили паломничества в Каменное Заделье на день памяти Трифона Вятского

Каменное Заделье. Удмуртия. В селе Каменное Заделье в Балезинском районе Удмуртии возродилась традиция паломнических поездок в день престольного праздника — дня памяти Трифона Вятского. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Напомним, почти 20 лет приход преподобного Трифона Вятского находился в расколе с РПЦ. Монахини в монастыре Покровского женского монастыря на территории прихода примкнули к ереси царебожия, обвинили патриарха и митрополита в экуменизме, забаррикадировали входы и даже не шли на диалог со светскими властями и силовыми органами. В 2022 году патриарх Кирилл упразднил монастырь, разогнал насельниц и отлучил их от причастия.

В 2023 году была возрождена традиция паломничества к святому источнику, к которому раскольники не пускали людей.

21 октября 2024 года паломники отправились на север Удмуртии даже из Ижевска. Престольные торжества в Каменном Заделье возобновились для всех желающих. Службу возглавил епископ Глазовский и Игринский Виктор.