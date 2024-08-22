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В Камбарском районе перевозчик решил уйти с маршрута Камбарка-Шолья с 1 сентября

17:15, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Камбарском районе перевозчик решил уйти с маршрута Камбарка-Шолья с 1 сентября
17:15, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Удмуртия\n#Камбарка\n#автобус\n#пассажирские перевозки
Фото: unsplash.com (Zac Cain)
74
0

Он считает данные перевозки убыточными.

Камбарка. Удмуртия. Камбарский район может остаться без перевозчика на маршруте Камбарка-Шолья. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов.

Между Камбаркой и селом Шолья в будние выполняется 7 автобусных рейсов, в субботу их число уменьшается до пяти. Индивидуальный предприниматель счёл данные перевозки убыточными, поэтому объявил об уходе с маршрута с 1 сентября. 

22 августа в администрации Камбарского района начали решать вопрос по организации пассажирских перевозок между этими населёнными пунктами. В результате власти договорились с Миндортрансом Удмуртии о резерве субсидии для данного перевозчика. Но получить деньги предприниматель сможет только после установки в автобусе глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». 

Также власти подумали, что можно предоставлять субсидию перевозчику из местного бюджета. Чтобы понять сумму субсидии, предпринимателя попросили предоставить реальные расчёты выпадающих доходов до 29 августа.  

17:15, 22 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Удмуртия\n#Камбарка\n#автобус\n#пассажирские перевозки