Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Более 10 тысяч жителей Удмуртии исполнили мечту о новой квартире при помощи ипотеки Сбербанка

09:58, 06 марта, 2026
Более 10 тысяч жителей Удмуртии исполнили мечту о новой квартире при помощи ипотеки Сбербанка
09:58, 06 марта, 2026
34
0
#Удмуртия\n#новости компаний\n#ипотека
Источник фото: arzik2
34
0

В прошлом году оформлено более 6 тыс. кредитов на общую сумму более 29 млрд рублей.

В 2025 году Сбербанк в Удмуртии выдал клиентам более 10 тыс. ипотечных кредитов на сумму более чем 41 млрд рублей. По госпрограмме «Семейная ипотека» в прошлом году оформлено свыше 6 тыс. кредитов на общую сумму более 29 млрд рублей.

«Значительный рост количества выданных ипотечных кредитов молодым семьям в Удмуртии подчеркивает успешность реализуемых мер государственной поддержки. Программа «Семейная ипотека» играет ключевую роль в улучшении жилищных условий и создании благоприятных возможностей для семейного благополучия. Предоставляя возможность приобрести собственное жилье на выгодных условиях, государство стимулирует демографическое развитие региона, укрепляет семейные ценности и повышает уровень социальной защищенности молодежи. Эта инициатива становится важным фактором стабильности и уверенности в завтрашнем дне для молодого поколения, открывая перспективы устойчивого развития и качественного улучшения жизни каждой семьи в республике», — рассказал и.о. управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:58, 06 марта, 2026
34
0
#Удмуртия\n#новости компаний\n#ипотека