В 2025 году Сбербанк в Удмуртии выдал клиентам более 10 тыс. ипотечных кредитов на сумму более чем 41 млрд рублей. По госпрограмме «Семейная ипотека» в прошлом году оформлено свыше 6 тыс. кредитов на общую сумму более 29 млрд рублей.

«Значительный рост количества выданных ипотечных кредитов молодым семьям в Удмуртии подчеркивает успешность реализуемых мер государственной поддержки. Программа «Семейная ипотека» играет ключевую роль в улучшении жилищных условий и создании благоприятных возможностей для семейного благополучия. Предоставляя возможность приобрести собственное жилье на выгодных условиях, государство стимулирует демографическое развитие региона, укрепляет семейные ценности и повышает уровень социальной защищенности молодежи. Эта инициатива становится важным фактором стабильности и уверенности в завтрашнем дне для молодого поколения, открывая перспективы устойчивого развития и качественного улучшения жизни каждой семьи в республике», — рассказал и.о. управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.