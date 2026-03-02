Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к ответственности привлекаются шесть фигурантов, причастных к обеспечению работы SIM-боксов для мошеннических целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Злоумышленники арендовали квартиры, в которых устанавливали оборудование для массовых обзвонов граждан с целью хищения средств. Также с помощью SIM-боксов рассылались ложные сообщения о минировании зданий.

Фигурантам вменяются статьи о мошенничестве, незаконном использовании абонентских терминалов, пособничестве ложным сообщениям о терактах и участии в преступном сообществе.

Аналогичные группы пресечены в Омской и Томской областях, Пермском крае и Северной Осетии. В ряде регионов к схемам привлекали несовершеннолетних. Организатор преступного сообщества задержан за рубежом, решается вопрос о его экстрадиции.