Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Шестерых жителей Удмуртии привлекли к ответственности за телефонное мошенничество

11:15, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Шестерых жителей Удмуртии привлекли к ответственности за телефонное мошенничество
11:15, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
289
0

Они арендовали квартиры для установки SIM-боксов, с которых злоумышленники обзванивали граждан и рассылали ложные сообщения о минировании.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к ответственности привлекаются шесть фигурантов, причастных к обеспечению работы SIM-боксов для мошеннических целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Злоумышленники арендовали квартиры, в которых устанавливали оборудование для массовых обзвонов граждан с целью хищения средств. Также с помощью SIM-боксов рассылались ложные сообщения о минировании зданий.

Фигурантам вменяются статьи о мошенничестве, незаконном использовании абонентских терминалов, пособничестве ложным сообщениям о терактах и участии в преступном сообществе.

Аналогичные группы пресечены в Омской и Томской областях, Пермском крае и Северной Осетии. В ряде регионов к схемам привлекали несовершеннолетних. Организатор преступного сообщества задержан за рубежом, решается вопрос о его экстрадиции.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:15, 02 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд