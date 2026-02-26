Закрыть
09:00, 26 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Источник фото: ИИ
Поститься придётся до 11 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как поддержать иммунитет во время Великого поста. Как сообщает Минздрав республики, многие православные соблюдают пост, который предусматривает определённые ограничения в питании.

«Правильное питание и соблюдение баланса макронутриентов (белков, жиров, углеводов) напрямую влияют на иммунитет. Поэтому, если вы поститесь, важно следить за сбалансированностью рациона. Нужно включать в меню разнообразные растительные продукты, в том числе богатые белком — чечевицу, фасоль, нут. Обратите внимание на достаточное потребление жидкости. Вода помогает выводить токсины и поддерживать нормальное функционирование организма, поэтому постарайтесь пить не менее 1,5 литров воды в день», — рассказал главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Удмуртии Алексей Бессонов.

Отказаться от соблюдения поста врачи советуют детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.

Поддержать иммунитет также поможет регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек. Умеренные нагрузки способствуют улучшению обмена веществ и повышению общего тонуса организма. А пешие прогулки на свежем воздухе восполнят дефицит витамина Д и насытят организм кислородом.

