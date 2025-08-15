Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 14 августа сотрудники СОБР «Соболь» Росгвардии по республике почтили память своего боевого товарища Абукара Ризаханова, погибшего в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

Подполковник милиции Абукар Ризаханов погиб 14 августа 2011 года в ходе выполнения служебного задания.

Группа сотрудников под командованием Ризаханова проводила в Дагестане операции по задержанию членов незаконных вооруженных формирований. Был задержан один из боевиков. Выяснилось, что к нему домой в ночь с 14 на 15 августа должен был прийти лидер бандитской ячейки, было принято решение о его задержании.

«На гражданском автомобиле правоохранители направились в указанный населенный пункт. Чтобы не привлекать внимание, информатора посадили за руль транспортного средства. Во время следования к месту проведения специальной операции, водитель резко выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался КАМАЗ», — говорится в сообщении.

В результате лобового столкновения подполковник милиции Абукар Ризаханов погиб, другие сотрудники получили травмы различной степени тяжести.

Личный состав Росгвардии по Удмуртии ежегодно отдаёт дань памяти своему погибшему коллеге — проводит митинг у мемориальной доски и посещает место его захоронения.

Наша справка: Ризаханов Абукар Балабекович родился 26 февраля 1974 года в с. Сыртич Табасаранского района Дагестанской АССР.

Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году с должности милиционера ОБППСМ МВД УР.

В 2009 году был назначен начальником отделения обеспечения специальных операций отряда милиции специального назначения криминальной милиции МВД по Удмуртской Республике.

За годы службы поощрялся 94 раза, в том числе государственными наградами: две медали «За Отвагу», медаль «За отличие в охране общественного порядка», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Часть из этих высоких наград подполковник милиции Абукар Ризаханов получил за выполнение задач на Северном Кавказе.