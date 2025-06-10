Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 11 июня и в первую половину ночи 12 июня ожидаются грозы, местами с градом. Об этом сообщает государственная противопожарная служба республики.

По данным регионального Гидрометцентра, в этот период возможны сильные грозы, с порывами ветра до 20 м/с, ливнями, а в отдельных районах с градом.

Спасатели рекомендуют не парковать автомобили и не находиться рядом с деревьями, шаткими конструкциями и рекламными щитами, избегать водоемов — во время грозы они представляют повышенную опасность. Также не стоит приближаться к оборванным проводам и поврежденным объектам электросетей.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112. При повреждении электросетей обращайтесь в «Россети» по телефону 8 800 220 0 220.