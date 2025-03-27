Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии утвердило сроки навигации маломерных судов в 2025 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

График навигации:

· С 6 июня по 1 ноября – на Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках;

· С 16 июня по 30 ноября – на всех остальных водоёмах рыбохозяйственного значения, кроме Нижнекамского водохранилища и его притоков.

Также в Удмуртии действуют увеличенные штрафы за нарушение правил использования маломерных судов. Для граждан сумма составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.