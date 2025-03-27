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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Навигация маломерных судов в Удмуртии начнётся в июне 

10:36, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Навигация маломерных судов в Удмуртии начнётся в июне 
10:36, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#навигация
Источник фото: ИА «Сусанин»
316
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Утверждены сроки использовании данного вида водного транспорта в 2025 году.

Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии утвердило сроки навигации маломерных судов в 2025 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. 

График навигации:

·       С 6 июня по 1 ноября – на Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках;

·       С 16 июня по 30 ноября – на всех остальных водоёмах рыбохозяйственного значения, кроме Нижнекамского водохранилища и его притоков.

Также в Удмуртии действуют увеличенные штрафы за нарушение правил использования маломерных судов. Для граждан сумма составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

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10:36, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#навигация