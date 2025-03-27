Утверждены сроки использовании данного вида водного транспорта в 2025 году.
Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии утвердило сроки навигации маломерных судов в 2025 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
График навигации:
· С 6 июня по 1 ноября – на Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках;
· С 16 июня по 30 ноября – на всех остальных водоёмах рыбохозяйственного значения, кроме Нижнекамского водохранилища и его притоков.
Также в Удмуртии действуют увеличенные штрафы за нарушение правил использования маломерных судов. Для граждан сумма составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
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