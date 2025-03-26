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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Лыжник дисквалифицирован за нанесение удара юному сопернику на соревнованиях в Удмуртии

15:39, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Лыжник дисквалифицирован за нанесение удара юному сопернику на соревнованиях в Удмуртии
15:39, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#дисквалификация
Источник фото: Unsplash.com
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Поступок спортсмена вызвала широкий резонанс.

Ижевск. Удмуртия. 15-летний лыжник из Удмуртии отстранён Федерацией лыжных гонок региона за агрессивное поведение во время эстафеты «Быстрая лыжня», прошедшей в Якшур-Бодье. Поводом для дисквалификации стал инцидент, при котором спортсмен ударил лежащего на трассе 13-летнего соперника. Об этом сообщает ТАСС.

Видеозапись с соревнований, опубликованная 24 марта, вызвала широкий резонанс. На кадрах видно, как спорстмен, представляющий команду Можги и сборную Удмуртии, на полном ходу врезается в упавшего перед ним юного лыжника, а затем в попытке подняться наносит ему удар ногой.

Как сообщается в заявлении Федерации лыжных гонок, инцидент рассмотрели только спустя неделю после гонки, поскольку в день соревнований жалоб от тренеров не поступало. Просмотрев запись, президиум признал действия Филатова нарушением правил (п. 39.3.2 — угроза безопасности участников), что привело к дисквалификации не только самого спортсмена, но и всей его команды.

«Филатов отстранен от всех соревнований до конца сезона-2024/25», — подчеркнули в Федерации.

По информации Юлии Курышкиной, матери пострадавшего подростка, после инцидента подросток требовал возместить ему стоимость сломанной во время столкновения лыжи. 

Ситуация находится на контроле Минспорта Удмуртии

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15:39, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#дисквалификация