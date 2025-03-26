Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 251 претендент на участие в программе «СВОй резерв18» (18+) успешно прошёл тестирование. Как сообщает портал udmurt.ru, онлайн-тестирование стало вторым этапом отбора участников в региональную программу профессионального развития.

Из 251 человека 106 — ветераны спецоперации, ещё 145 — действующие бойцы. Всего же на программу в Удмуртии заявились 450 человек.

В ближайшее время справившимся с тестированием кандидатам предстоит очный этап — собеседование с региональными экспертами. По результатам всех этапов будут названы имена ветеранов и участников СВО, которые попадут на обучение от Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Напомним, региональная программа «СВОй резерв18» направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. Её старт запланирован на июнь 2025 года. В программу войдут четыре очных модуля и межмодульное обучение. Успешно прошедшие обучение участники получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Подробности о программе можно узнать на её сайте.

Отметим, что участники, не прошедшие конкурсный отбор, также получат предложения по дополнительному образованию и трудоустройству в республике.