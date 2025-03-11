Ижевск. Удмуртия. Программа «СВОй резерв18» (18+), направленная на подготовку управленцев и специалистов из числа участников специальной военной операции и ветеранов, уже получила 450 заявок. Многие бойцы отправляют заявки прямо с передовой, а обучение пройдут после возвращения домой. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Бойцы смогут начать занятия уже в июне. Учебу организуют по нескольким направлениям: государственное и муниципальное управление, экономика и финансы, а также современные технологии управления. Выпускники получат предложения о трудоустройстве в государственные органы, на предприятия и в организации республики. Полученные знания также пригодятся тем, кто планирует начать собственный бизнес.

Прием заявок завершается 17 марта. С 18 по 21 марта пройдет тестирование для участников.