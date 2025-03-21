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Жителей Удмуртии приглашают подготовиться к «Диктанту Победы»

12:00, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Удмуртии приглашают подготовиться к «Диктанту Победы»
12:00, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
255
0
#Удмуртия\n#Диктант Победы
Источник фото: ФГБУК «Музей Победы»
255
0

Сама международная акция пройдёт 25 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут подготовиться и написать «Диктант Победы» (6+). Сам диктант пройдёт 25 апреля 2025 года.

20 марта в Национальном музее Удмуртии имени Кузебая Герда стартовал «Открытый лекторий». Жители республики смогут бесплатно посетить лекции для подготовки к «Диктанту Победы». 

Кроме того, 25 марта в Нацмузее УР пройдёт презентация мультимедийных интерактивных выставок и цифровых экскурсий о ключевых событиях 1941–1945 годов (12+).

Всего же лекции для подготовки к акции «Диктант Победы» пройдут на площадках семи музеев-участников Международного проекта «Территория Победы». Жителей регионов в марте-апреле ждут семь еженедельных тематических лекций о крупнейших военных операциях 1945 года.

С полным графиком лекций можно ознакомиться по ссылке.

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12:00, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
255
0
#Удмуртия\n#Диктант Победы