Колесо обозрения и борт самолёта: где можно будет написать «Диктант Победы» в Удмуртии

13:40, 10 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия
#Диктант Победы
Источник фото: ИА "Сусанин"
Акция состоится 24 апреля в 13:00.

Ижевск. Удмуртия. «Диктант Победы» (6+) можно будет написать в Удмуртии на 500 площадках. Напомним, он пройдёт 24 апреля, в пятницу.

Выбрать удобную для написания площадку можно по ссылке на портал проекта.  

В 13:00 по местному времени на всех площадках республики участники приступят к выполнению заданий. На написание отводится 45 минут. Всего нужно будет ответить на 25 вопросов. Часть из них посвящена ключевым битвам и личностям Великой Отечественной войны, другая — специальной военной операции. Отдельный блок вопросов касается вклада Удмуртии в Победу: работа оборонных заводов, подвиги уроженцев республики и вклад жителей.

Среди уникальных мест, где жители Удмуртии смогут проверить свои знания, — Колесо обозрения в парке им. Максима Горького и Национальная библиотека в Ижевске, Сарапульский музей-заповедник, Музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске, историко-культурный музей «Иднакар» в Глазове и даже борт самолёта.

«В этом году снова включили вопросы о специальной военной операции, чтобы подчеркнуть преемственность поколений. В Год единства народов России отдельный блок посвятят Удмуртии. Мы должны знать историю своей малой Родины так же хорошо, как историю всей страны. Приглашаю каждого, кто чтит подвиги предков и современников, прийти 24 апреля на любую удобную площадку», — прокомментировала депутат Госдумы от УР, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Лариса Буранова.

