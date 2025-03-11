Воткинск. Удмуртия. В преддверии выставки, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, работники Воткинского завода начали приносить в музей семейные реликви. Одним из первых экспонатов стал оригинальный выпуск «Удмуртской правды» от 10 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе Воткинского завода.

Несмотря на возраст, издание сохранилось в отличном состоянии. В выпуске от 10 мая 1945 года была напечатана победная речь Иосифа Сталина. Прочитать оцифрованную версию исторического выпуска можно по ссылке.

Также коллекцию музея пополнили три керосиновые лампы «Летучая мышь».