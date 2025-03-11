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В музей Воткинского завода передали выпуск газеты «Правда» от 10 мая 1945 года

11:53, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В музей Воткинского завода передали выпуск газеты «Правда» от 10 мая 1945 года
11:53, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
114
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: Воткинский завод
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Историческая газета станет экспонатом выставки к 80-летию Победы. 

Воткинск. Удмуртия. В преддверии выставки, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, работники Воткинского завода начали приносить в музей семейные реликви. Одним из первых экспонатов стал оригинальный выпуск «Удмуртской правды» от 10 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе Воткинского завода. 

Несмотря на возраст, издание сохранилось в отличном состоянии. В выпуске от 10 мая 1945 года была напечатана победная речь Иосифа Сталина. Прочитать оцифрованную версию исторического выпуска можно по ссылке

Также коллекцию музея пополнили три керосиновые лампы «Летучая мышь». 

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11:53, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
114
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история