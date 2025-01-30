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Председатель Следкома РФ поставил на контроль ДТП с пассажирским автобусом в Удмуртии

15:50, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Председатель Следкома РФ поставил на контроль ДТП с пассажирским автобусом в Удмуртии
15:50, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ИА «Сусанин»
166
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В аварии пострадал один человек. 

Завьялово. Удмуртия. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по фату ДТП с маршруткой в Завьяловском районе Удмуртии. Об эотм сообщает Следком. 

Авария произошла 28 января на дороге «Ижевск-Аэропорт». Столкнулись легковушка и микроавтобус, в салоне которого было 11 человек. В результате удара пострадал один пассажир. Его доставили в больницу. Разовая медицинская помощь понадобилась ещё пяти пассажирам, в том числе несовершеннолетнему.

Следователи проводят проверку. Александр Бастрыкин поставил её ход на контроль в центральном аппарате. 

15:50, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП