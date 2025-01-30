Завьялово. Удмуртия. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по фату ДТП с маршруткой в Завьяловском районе Удмуртии. Об эотм сообщает Следком.

Авария произошла 28 января на дороге «Ижевск-Аэропорт». Столкнулись легковушка и микроавтобус, в салоне которого было 11 человек. В результате удара пострадал один пассажир. Его доставили в больницу. Разовая медицинская помощь понадобилась ещё пяти пассажирам, в том числе несовершеннолетнему.

Следователи проводят проверку. Александр Бастрыкин поставил её ход на контроль в центральном аппарате.