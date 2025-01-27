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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 2700 жителей Удмуртии получат юбилейную выплату

12:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 2700 жителей Удмуртии получат юбилейную выплату
12:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
143
0
#Удмуртия\n#выплаты\n#Великая Отечественная Война\n#Победа 80
Источник фото: ИА «Сусанин»
143
0

Жителям региона начислят по 80 тыс. и 55 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне юбилейную выплату получат свыше 2700 жителей Удмуртии. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по Удмуртии. 

Деньги поступят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Их начислят дополнительно к ежегодной выплате в размере 10 тыс. рублей. 

По 80 тыс. рублей получат участники и инвалиды войны, вдовы и несовершеннолетние узники концлагерей. По предварительной информации, сейчас таких в Удмуртии насчитывается более 370 человек. 

А по 55 тыс. рублей начислят труженикам тыла. Их в регионе более 2400. 

Отмечается, что выплата назначается автоматически и для её получения жителям Удмуртии не нужно никуда обращаться. Деньги придут вместе с пенсией в апреле и мае 2025 года. 

12:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
143
0
#Удмуртия\n#выплаты\n#Великая Отечественная Война\n#Победа 80