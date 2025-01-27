В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 2700 жителей Удмуртии получат юбилейную выплату

Ижевск. Удмуртия. В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне юбилейную выплату получат свыше 2700 жителей Удмуртии. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по Удмуртии.

Деньги поступят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Их начислят дополнительно к ежегодной выплате в размере 10 тыс. рублей.

По 80 тыс. рублей получат участники и инвалиды войны, вдовы и несовершеннолетние узники концлагерей. По предварительной информации, сейчас таких в Удмуртии насчитывается более 370 человек.

А по 55 тыс. рублей начислят труженикам тыла. Их в регионе более 2400.

Отмечается, что выплата назначается автоматически и для её получения жителям Удмуртии не нужно никуда обращаться. Деньги придут вместе с пенсией в апреле и мае 2025 года.