Массовая гонка «Лыжня России» пройдёт в Удмуртии 8 февраля

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 8 февраля, в Ижевске, как и по всей стране, пройдёт всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (0+). Как сообщает портал udmurt.ru, она будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Местом проведения центрального старта в Удмуртии станет спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой в Ижевске. Здесь на лыжню выйдут как любители, так и профессиональные спортсмены.

В этом году заявку на участие через Единый портал госуслуг можно подать в следующих муниципалитетах республики: Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле, Дебёсах, Уве, Шаркане и Карамас-Пельге. Для этого нужно пройти по ссылке. Для прохождения дистанции в других городах и районах Удмуртии нужно обратиться в отделы по спорту муниципального образования.

Напомним, «Лыжня России» проводится с 1982 года и считается одной из самых крупных по числу участников лыжной гонкой не только в России, но и в Европе. Каждый год на старт выходит более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны. В прошлом году в Удмуртии на старт «Лыжни России» вышли спортсмены из пяти городов и 21 района республики, а общая численность участников составила более 6 000 человек.