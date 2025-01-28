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Массовая гонка «Лыжня России» пройдёт в Удмуртии 8 февраля

11:35, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Массовая гонка «Лыжня России» пройдёт в Удмуртии 8 февраля
11:35, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Победа 80\n#лыжные гонки\n#Лыжня России
Источник фото: ИА "Сусанин"
146
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Регистрация на неё всё ещё открыта.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 8 февраля, в Ижевске, как и по всей стране, пройдёт всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (0+). Как сообщает портал udmurt.ru, она будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Местом проведения центрального старта в Удмуртии станет спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой в Ижевске. Здесь на лыжню выйдут как любители, так и профессиональные спортсмены.

В этом году заявку на участие через Единый портал госуслуг можно подать в следующих муниципалитетах республики: Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле, Дебёсах, Уве, Шаркане и Карамас-Пельге. Для этого нужно пройти по ссылке. Для прохождения дистанции в других городах и районах Удмуртии нужно обратиться в отделы по спорту муниципального образования.

Напомним, «Лыжня России» проводится с 1982 года и считается одной из самых крупных по числу участников лыжной гонкой не только в России, но и в Европе. Каждый год на старт выходит более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны. В прошлом году в Удмуртии на старт «Лыжни России» вышли спортсмены из пяти городов и 21 района республики, а общая численность участников составила более 6 000 человек.

11:35, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Победа 80\n#лыжные гонки\n#Лыжня России