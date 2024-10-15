Жители Удмуртии могут поделиться предложениями по празднованию 80-летия Победы

Ижевск. Удмуртия. Продолжает свою работу паблик «ВКонтакте», который собирает предложения и пожелания от жителей Удмуртии по празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Он доступен по ссылке.

Также здесь аккумулируется сбор архивных фото и историй Победы от жителей Удмуртии. Пока что в группе публикуются посты по разным рубрикам, а также информация о текущих в республике мероприятиях — установке мемориальных табличек, ремонту мемориалов.

Отправить свои предложения можно в сообщения группы или на электронную почту mail9@ag.udmr.ru.