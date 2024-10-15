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Жители Удмуртии могут поделиться предложениями по празднованию 80-летия Победы

10:30, 15 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Удмуртии могут поделиться предложениями по празднованию 80-летия Победы
10:30, 15 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
1038
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Победа 80
Фото: Госархив УР
1038
0

Для этого правительством создан паблик в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Продолжает свою работу паблик «ВКонтакте», который собирает предложения и пожелания от жителей Удмуртии по празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Он доступен по ссылке

Также здесь аккумулируется сбор архивных фото и историй Победы от жителей Удмуртии. Пока что в группе публикуются посты по разным рубрикам, а также информация о текущих в республике мероприятиях — установке мемориальных табличек, ремонту мемориалов.

Отправить свои предложения можно в сообщения группы или на электронную почту mail9@ag.udmr.ru.

 

10:30, 15 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
1038
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Победа 80