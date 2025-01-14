Ледяную скульптуру Георгия Победоносца установили в селе Кекоран у памятника строителям железной дороги «Ижевск – Балезино»

Кекоран. Удмуртия. Ледяная скульптура Георгия Победоносца появилась в селе Кекоран в Удмуртии по пути к памятнику строителям железной дороги «Ижевск – Балезино». Об этом в соцсетях сообщил глава Якшур-Бодьинского района Андрей Леконцев.

«Мастера Сергей Назаров и Василий Широбоков посвятили своё творение 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Друзья, давайте сохраним в памяти эту исчезающую красоту. Делитесь своими фото ледяных граней в лучах редкого зимнего солнца!» — написал глава района.

Напомним, Кекоранская выемка считалась самым трудным участком стройки железнодорожного объекта в годы войны.

Необходимо было сделать выемку в 14,5 м в глубину и длиной более полукилометра. Было решено вырыть колодцы, заминировать их и взорвать. Женщины кирками и лопатами вырыли 17 колодцев в тяжёлом грунте два на два метра и глубиной до 14 м. Внутрь них уложили 93 тонны взрывчатки.

Накануне взрыва всех жителей Кекорана эвакуировали. Селяне ушли на расстояние более километра, вынув в домах стёкла вместе с рамами. По словам очевидцев, взрыв был виден на расстоянии 15-20 км, а слышен за все 50 км. Так образовалась выемка Кекоранского перевала.