Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал Республиканский детско-юношеский конкурс рисунков «Открытка Победы» (6+), посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Об этом сообщил в соцсетях министр культуры УР Владимир Соловьёв.

Конкурс проходит на базе Музея искусств Удмуртии. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 19 лет на момент подачи заявки.

Номинации конкурсных работ:

- «История моей семьи – история моей страны» (работы о родственниках, участниках Великой Отечественной войны или СВО) и «Дети войны» (работы о судьбах детей в годы Великой Отечественной войны»;

- «Всё для фронта, все для Победы» (работы о вкладе в Победу тружеников тыла);

- «Батальная сцена» (работы, отражающие военные сражения Великой Отечественной войны или СВО).

Сроки проведения конкурса: с 10 февраля по 6 мая 2025 года.

Работы принимаются до 13 апреля 2025 года включительно.

Каждый участник конкурса получит право на бесплатное посещение выставки Музея искусств, приуроченной к 115-летию заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Сталинской премии, художника-фронтовика, уроженца Удмуртии П. А. Кривоногова (даты экспонирования: 10 апреля – 29 июня 2025 года), сертификат участника; а наставники — благодарственные письма.

Все подробности в положении конкурса по ссылке.