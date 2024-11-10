Воткинск. Удмуртия. Театр моды «Леда» из Воткинского района Удмуртии завоевал гран-при всероссийского конкурса. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Команда театра моды «Леда» из села Июльского совершила настоящий триумф, одержав победу на Всероссийском конкурсе театров моды, моделей и фотомоделей Grand Podium — 2024 в городе Набережные Челны.

Под руководством педагогов Ирины Плетенёвой, Ларисы Васильевой и Натальи Ломаевой дети создали уникальные наряды и аксессуары, вдохновлённые природой и сказочными сюжетами.

На фестивале, где собрались участники из разных городов и сёл, дети из Удмуртии выделялись своей оригинальностью и творчеством. Их коллекции вызвали восторг и восхищение у зрителей и жюри, которое в итоге присудило им главные призы:

- гран-при завоевала коллекция «Саламейка»;

- лауреат 1-й степени — коллекция «Тайна хрустальной куколки»;

- диплом лауреата 1-й степени у коллекции «Саламейка»;

- диплом лауреата 2-й степени — коллекция «Веснянки-жаворонки».