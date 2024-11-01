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«Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии со 2 по 5 января 2025 года

17:50, 01 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
«Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии со 2 по 5 января 2025 года
17:50, 01 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#Новый год\n#Всемирный день пельменей\n#фестиваль
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Фестиваль состоится в Ижевске в 11-й раз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 11-й раз состоится гастрофестиваль «Всемирный день пельменя» (0+). Об этом сообщает пресс-служба министерства по туризму Удмуртской Республики.

Он пройдёт со 2 по 5 января 2025 года. В рамках фестиваля на Центральной площади Ижевска традиционно развернётся ярмарка. В министерстве призывают производителей туристических сувениров (одежды, аксессуаров, угощений) присоединиться к празднеству.

«Особенно мы будем рады производителям сувениров с «пельменной» тематикой», – добавляют в Минтуризме.

Напомним, что в прошлом году Всемирный день пельменя прошёл с 5 по 10 февраля.

17:50, 01 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#Новый год\n#Всемирный день пельменей\n#фестиваль