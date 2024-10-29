Семья белорусов сохраняет традиции своего народа в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. По данным переписи 2020 года, в Удмуртии проживали 988 уроженцев Республики Беларусь. И пусть их не так много, как было раньше, зато с каждым годом их связь всё больше крепнет. Белорусы проводят национальные праздники, поддерживают друг друга и помогают новым жителям региона адаптироваться на новом месте.

Например, они помогли супругам Людмиле и Виктору Исаченко, которые переехали в Ижевск в 1983 году. Виктор Васильевич был коренным белорусом, а Людмила Борисовна выросла в Калининградской области, хотя её мама и родственники жили в Беларуси. Пара встретилась в Калининграде, а затем волей случая оказалась в столице Удмуртии.

В Ижевске они прожили вместе 30 лет, во время которых воспитали двух дочерей — Анастасию и Александру. Супруги познакомили девочек с их национальной культурой и даже несколько раз возили в Беларусь. Теперь Людмила Исаченко вместе со взрослыми дочерьми погружают в белорусскую культуру своих внуков. Вместе они поют национальные песни, читают книги на белорусском языке, а со старшим внуком даже составили генеалогическое дерево.

Несмотря на свою любовь к Удмуртии, семья не забывает свои корни, общается с другими белорусами, которые живут в республике, отмечает народные праздники и, конечно, с удовольствием готовит национальные блюда. Как ещё они сохраняют традиции своего народа, можно узнать в нашем материале.