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Семья белорусов сохраняет традиции своего народа в Ижевске

11:00, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Семья белорусов сохраняет традиции своего народа в Ижевске
11:00, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Семьи многонациональной России\n#традиции
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Взрослые передают свои знания и умения детям и внукам.

Ижевск. Удмуртия. По данным переписи 2020 года, в Удмуртии проживали 988 уроженцев Республики Беларусь. И пусть их не так много, как было раньше, зато с каждым годом их связь всё больше крепнет. Белорусы проводят национальные праздники, поддерживают друг друга и помогают новым жителям региона адаптироваться на новом месте.      

Например, они помогли супругам Людмиле и Виктору Исаченко, которые переехали в Ижевск в 1983 году. Виктор Васильевич был коренным белорусом, а Людмила Борисовна выросла в Калининградской области, хотя её мама и родственники жили в Беларуси. Пара встретилась в Калининграде, а затем волей случая оказалась в столице Удмуртии. 

В Ижевске они прожили вместе 30 лет, во время которых воспитали двух дочерей — Анастасию и Александру. Супруги познакомили девочек с их национальной культурой и даже несколько раз возили в Беларусь. Теперь Людмила Исаченко вместе со взрослыми дочерьми погружают в белорусскую культуру своих внуков. Вместе они поют национальные песни, читают книги на белорусском языке, а со старшим внуком даже составили генеалогическое дерево. 

Несмотря на свою любовь к Удмуртии, семья не забывает свои корни, общается с другими белорусами, которые живут в республике, отмечает народные праздники и, конечно, с удовольствием готовит национальные блюда. Как ещё они сохраняют традиции своего народа, можно узнать в нашем материале.  

11:00, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Семьи многонациональной России\n#традиции