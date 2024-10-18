Из Удмуртии депортировали восемь нелегалов из Средней Азии

Ижевск. Удмуртия. Восьмерых нелегалов из стран ближнего зарубежья депортировали из Удмуртии на родину. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Удмуртии.

Семеро граждан Узбекистана и один гражданин Кыргызстана прибыли в РФ по миграционным картам и получили разрешение на работу. Когда срок документов истёк, продлевать их никто не стал. Тем самым мигранты нарушили правила режима пребывания в Российской Федерации.

Суд назначил им административный штраф с принудительным выдворением за пределы России. Нелегалов из Удмуртии через Москву отправили на родину.

С начала года из республики было принудительно депортировано 220 иностранцев.