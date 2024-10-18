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Из Удмуртии депортировали восемь нелегалов из Средней Азии

13:30, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Из Удмуртии депортировали восемь нелегалов из Средней Азии
13:30, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нелегалы
Источник фото: ИА «Сусанин»
117
0

Граждане ближнего зарубежья жили без продления разрешения на работу. 

Ижевск. Удмуртия. Восьмерых нелегалов из стран ближнего зарубежья депортировали из Удмуртии на родину. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Удмуртии. 

Семеро граждан Узбекистана и один гражданин Кыргызстана прибыли в РФ по миграционным картам и получили разрешение на работу. Когда срок документов истёк, продлевать их никто не стал. Тем самым мигранты нарушили правила режима пребывания в Российской Федерации.

Суд назначил им административный штраф с принудительным выдворением за пределы России. Нелегалов из Удмуртии через Москву отправили на родину. 

С начала года из республики было принудительно депортировано 220 иностранцев. 

13:30, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нелегалы