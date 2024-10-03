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На участке улицы Загородной в Ижевске ограничат максимальную скорость до 40 км/ч

10:40, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На участке улицы Загородной в Ижевске ограничат максимальную скорость до 40 км/ч
10:40, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожное движение
Фото: Яндекс Карты
141
0

Также дорожники уложат искусственные неровности.

Ижевск. Удмуртия. На улице Загородной в Ижевске, что пересекает район Татарбазара, ограничат максимальную скорость до 40 км/ч. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Скорость ограничат на отрезке от улицы Южной до улицы Парашютной. На перекрёстке с улицей Ангарной по обеим сторонам уложат искусственные неровности. Кроме того, рабочие установят соответствующие предупреждающие знаки, в том числе «Опасный поворот». 

Ранее этот участок улицы Загородной имел переходное покрытие. После асфальтирования появилась необходимость в регулировании скоростного режима. 

10:40, 03 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожное движение