На участке улицы Загородной в Ижевске ограничат максимальную скорость до 40 км/ч

Ижевск. Удмуртия. На улице Загородной в Ижевске, что пересекает район Татарбазара, ограничат максимальную скорость до 40 км/ч. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Скорость ограничат на отрезке от улицы Южной до улицы Парашютной. На перекрёстке с улицей Ангарной по обеим сторонам уложат искусственные неровности. Кроме того, рабочие установят соответствующие предупреждающие знаки, в том числе «Опасный поворот».

Ранее этот участок улицы Загородной имел переходное покрытие. После асфальтирования появилась необходимость в регулировании скоростного режима.