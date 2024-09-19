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Поисковики из Удмуртии обнаружили останки красноармейца на местах боёв в Ленинградской области

15:41, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Поисковики из Удмуртии обнаружили останки красноармейца на местах боёв в Ленинградской области
15:41, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
158
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#поисковики\n#история\n#Великая Отечественная Война
Фото: vk.com/dolgizhevsk
158
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Бойца перезахоронят в мае 2025 года.

Сарапул. Удмуртия. Поисковый отряд «Артдивизион» из села Сигаево Сарапульского района принял участие в экспедиции на местах боёв Великой Отечественной войны. Об этом сообщает общественная организация «Долг».

Поисковая работа в урочище Поречье Кировского района Ленинградской области шла с 7 по 16 сентября. Сигаевский отряд в ходе раскопок обнаружил и поднял останки красноармейца, погибшего в боях 1941-1943 годов. 

Бойца перезахоронят с воинскими почестями в мае 2025 года на воинском мемориале в посёлке Старая Малукса Кировского района.

15:41, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
158
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#поисковики\n#история\n#Великая Отечественная Война