Поисковики из Удмуртии обнаружили останки красноармейца на местах боёв в Ленинградской области

Сарапул. Удмуртия. Поисковый отряд «Артдивизион» из села Сигаево Сарапульского района принял участие в экспедиции на местах боёв Великой Отечественной войны. Об этом сообщает общественная организация «Долг».

Поисковая работа в урочище Поречье Кировского района Ленинградской области шла с 7 по 16 сентября. Сигаевский отряд в ходе раскопок обнаружил и поднял останки красноармейца, погибшего в боях 1941-1943 годов.

Бойца перезахоронят с воинскими почестями в мае 2025 года на воинском мемориале в посёлке Старая Малукса Кировского района.