Для обеспечения жителей дома №83 на улице Холмогорова в Ижевске ГВС пришлось обращаться в суд

Ижевск. Удмуртия. После жалоб жителей дома №83 на улице Холмогорова в Ижевске на внеплановое отключение горячей воды суд внес собственниками теплосетей представление. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация от местных жителей, которые рассказали, что им регулярно отключают горячую воду. Удмуртский филиал «Т Плюс» прокомментировал ситуацию, указав на то, что они не обязаны содержать эти сети ГВС.

Как следует из ответа администрации Ижевска, сети горячего водоснабжения МКД №83 принадлежат ООО «Тепло-Групп», а также предпринимателю. Решением Пермского районного суда Пермского края от 27 июня 2023 года установлена обязанность собственников по содержанию теплосетей. Судебный акт вступил в силу 22 ноября 2023 года. Срок добровольного исполнения истек 23 декабря прошлого года.

«В добровольном порядке решение суда ответчиками не исполняется», — говорится в ответе администрации Ижевска.

19 июля прокуратурой Октябрьского района возбуждено административное производство и внесено представление об устранении нарушений закона.

В администрации также отметили, что на данный момент ГВС в доме осуществляется бесперебойно.